İran Dışişleri Bakanı Zarif: Avrupa, ABD ambargolarını telafi etmeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya’nın Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmedeki eksiklikleri durumunda, Tahran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üzerinde farklı adımlar atabileceğini açıkladı.

"Uranyum zenginleştirme düzeyi artırılabilir" mesajı

Zarif, KOEP, ABD'nin uygulamaları ve Avrupa’nın eksiklikleri sonucu tehdit altına girerse, uranyum zenginleştirme düzeyinin artırılmasının İran’ın seçeneklerinden biri olduğunu da vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa tarafından İran’a önerilen paketin uygulanması gerektiğini belirterek, Avrupalılar ve KOEP’e üye diğer tarafların ABD ambargolarının etkisini azaltma yönünde uygulamalar yapmaları gerektiğini ifade etti.

Cevad Zarif, "Avrupa, İran için değil, egemenlik hakları ve uzun süreli ekonomik menfaatleri için bunları yapmalı" dedi.

Nükleer anlaşma ve Trump'ın çekilme kararı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Mayıs ayında ülkesinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: IRNA