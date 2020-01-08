Dünya
İran Dini Lideri Hamaney: Büyük değişimler gerçekleşecek08 Ocak 2020 Çarşamba 10:07 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:26
İran Dini Lideri Hamaney, "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek" dedi.
İran Dini Lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da açıklama yaptı.
Hamaney'in konuşmasından satır başları:
Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek. Büyük gücü harekete geçirmeliyiz, olanı hafızalarımızdan silmemeliyiz. Süleymani askeri alan kadar siyasette de önemli biriydi.
Kaynak: TRT Haber
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