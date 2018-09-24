İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail ve ABD'ye tehdit

Ahvaz'daki saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninden önce açıklama yapan Salami, 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İsrail ve ABD'nin parmağının olduğunu belirterek, "Daha önce nasıl intikam aldığımızı gördünüz, yaptıklarınıza pişman olacağınız yıkıcı bir intikama hazır olun" dedi.

Ruhani: ABD teşvik ediyor

Saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin saldırıyı gerçekleştirenleri teşvik ettiğini ve bu kişilere gerekli teçhizatı sağladığını savunmuştu.

ABD yetkilileri ise, bu iddiaların gerçek olmadığını, “kendi halkına baskı yapan Ruhani’nin suçluyu bulmak için aynaya bakması gerektiğini” söylemişti.

"Suçlu şebekesi yakalandı"

İran gizli istihbaratından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saldırganların da içinde bulunduğu "büyük bir şebeke" yakalandı.

Saldırıyı düzenleyenlerin DEAŞ üyesi olduğu teyit edildi

Saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki 3 kişinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

İran-Irak savaşının 38'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan saldırı anını kaydeden kişiler, DEAŞ tarafından da teyit edildi.

İran devlet kanalı ise, saldırıdan sorumlu 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'dan 3 Avrupa ülkesine tepki

Hollanda ve Danimarka Büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekili, Ahvaz saldırısını düzenleyen örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiği gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, 3 ülke diplomatlarına, "Ahvaz saldırısını gerçekleştiren terör örgütü üyelerine ülkelerinde ikamet etmelerine izin verdikleri için" tepkilerini dile getirmişti.

Kaynak: Euronews