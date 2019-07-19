Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir tankeri durdurdu

19 Temmuz 2019 Cuma 21:14 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 21:41

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu. Devrim Muhafızları tarafından durdurulan ve limana götürülen geminin evrakları kontrol edilene kadar burada kalacağı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği belirtildi. Kaynak: AA Etiketler: iran İngiltere hürmüz boğazı Devrim Muhafızları Ordusu

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