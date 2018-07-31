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İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi: İran halkı, ABD ile görüşmeye izin vermez

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD ile görüşmelere izin vermeyeceğini söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi: İran halkı, ABD ile görüşmeye izin vermez

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme mektubunda, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini söyledi. 

Caferi, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini kaydetti.

Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir" dedi. 

"ABD ile görüşmemek İran halkının çıkarına değil"

Ülkenin önde gelen akademisyenlerinden siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile görüşmemenin İran halkının çıkarına olmadığını savunmuş, halkın çoğunluğunun ABD ile görüşmeyi reddetme politikasını kabul etmediğini öne sürmüştü.

Zibakelam, "Keşke İran meclisi ABD ile görüşme konusunda halkın görüşünü almak için anket düzenleseydi de halkın yüzde kaçının Tahran yönetimiyle aynı düşündüğü belli olsaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: iran, Donald Trump, abd
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