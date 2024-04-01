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Dünya
AA, Reuters, İHA 01.04.2024 18:11

İran basını: İran'ın Şam Büyükelçisinin konutu hedef alındı

İran basınında İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı, saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasının hasar aldığını, yerel kaynaklara göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'dan henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." denildi.

Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü aktarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanının öldüğü iddiası

Ayrıca, İran'ın SNN Haber Ağı, İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'nin öldüğünü bildirdi.

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