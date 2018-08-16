İran 16 yaşından küçük kızların evliliğini yasaklamaya hazırlanıyor

İran Parlamentosu Kadın Grubu Üyesi Tayyibe Siyavuşi, çocuk yaşta evlendirilen kızlar konusunu çözmek için hazırladıkları yasa tasarısını önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na getireceklerini söyledi.

Yürürlükteki medeni kanuna göre evlilik yaşının kızlarda 13, erkeklerde ise 15 olduğunu vurgulayan Siyavuşi, velilerin rızası ve mahkemelerin onayının alınması durumunda "13 yaşından küçük kızların evliliğinin önünde de herhangi bir yasal engel bulunmadığına" dikkat çekti.

Konuyu ülkedeki dini mercilerle de tartıştıklarını aktaran Siyavuşi, Ayetullah Mekarim Şirazi'nin de yasa tasarısını destekleyen fetva verdiğini ve düzenlemenin Kum'daki İslami Tahkikat Kurumu'nun yardımıyla hazırlandığını belirtti.

Kadın Grubu Üyesi Pervane Mafi de, bu düzenlemeyle çocuk gelinler sorununu kontrol altına almayı hedeflediklerini ve "çocuk yaşta evliliğin ülkede ciddi toplumsal zararlara yol açtığını" dile getirdi.

Kaynak: AA