Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

[Başkent Bağdat'ta gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: AA