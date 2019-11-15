Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir Meydan’ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu patlamanın sesi birçok noktadan duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bugüne kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: AA