Dünya
Irak'ta Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi15 Kasım 2019 Cuma 23:38 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 23:50
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunuyor.
[Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 319'a yükseldi. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir Meydan’ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu patlamanın sesi birçok noktadan duyuldu.
Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bugüne kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.
Kaynak: AA