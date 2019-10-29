Dünya
Irak'ta polis protestoculara ateş açtı: 13 ölü, 865 yaralı29 Ekim 2019 Salı 09:21 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 09:49
Irak'ın Kerbela kentinde gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin açıkladığı reform paketi de göstericilerin öfkesini dindirmedi. Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde şiddet tırmandı.
Kerbela'da polis göstericilere ateş açtı. 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve orantısız güç kullandığını açıkladı.
Ekim ayı boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi buldu.
Kaynak: TRT Haber