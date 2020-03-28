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Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, neden Kovid-19 kez görüldü kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.
Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Irak koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:36
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