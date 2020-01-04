Dünya
Irak'ta hava saldırıları: 6 ölü04 Ocak 2020 Cumartesi 02:18 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 02:53
Irak devlet televizyonu, ABD'nin Bağdat'ın kuzeyinde bir askeri konvoya hava saldırısı düzenlendiğini ve 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak ordu kaynaklarının da doğruladığı saldırının, Bağdat'ın kuzeyinde ülkenin en büyük askeri kışlalarından birinin bulunduğu Taci bölgesinde düzenlendiği duyuruldu.
Saldırılarda, Taci'deki kamp yakınında İran destekli Iraklı milislerin hedef alındığı belirtildi.
3 araçtan oluşan konvoydaki 2 aracın imha edildiği, 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika Irak hava saldırıları Bağdat askeri konvoy