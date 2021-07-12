Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Irak'ta hastanede yangın: 41 ölü
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.
Irak resmi haber ajansına göre, Zikar’da İmam Hüseyin Hastanesi’nde, COVID-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.
Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.
41 kişi hayatını kaybetti
Hastanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.
Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
Etiketler: Irak Koronavirüs
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