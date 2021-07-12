Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Irak'ta hastane yangını: En az 50 ölü
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesi’nde, COVID-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.
Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı açıklandı.
En az 50 can kaybı
Hastanede çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
Etiketler: Irak Koronavirüs Yangın
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