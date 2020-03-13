Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak’ta Haşdi Şabi mevzilerine ABD'den hava saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
Irak’ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD’ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran’a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.
Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD’nin, Bağdat’ta Taci Askeri Üssü’ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran’a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.
Etiketler: Irak abd haşdi şabi hava saldırısıSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 02:08
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