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Irak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Birinci turda 7 adaydan hiçbiri gerekli 220 oya ulaşamadı. İlk turda en fazla oyu KYB’nin adayı Berhem Salih aldı.

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Irakta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

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