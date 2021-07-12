Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta COVID-19 hastalarının yattığı hastanede yangın
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı duyuruldu.
Irak resmi haber ajansına göre, Zikar’da İmam Hüseyin Hastanesi’nde, COVID-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.
Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.
Ölü ve yaralı hakkında bilgi verilmeyen olay hakkında Irak Sağlık Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
Etiketler: Irak Koronavirüs
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