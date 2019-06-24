Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde bulunan terör hedefleri Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından, bölgeye düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, en az iki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber