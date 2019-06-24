Dünya
Irak'ın kuzeyine 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 Haziran 2019 Pazartesi 12:36 - Son Güncelleme 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde bulunan terör hedefleri Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından, bölgeye düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, en az iki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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