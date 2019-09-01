Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen hava harekatlarında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bugün Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulmuş, 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bununla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.

Kaynak: TRT Haber