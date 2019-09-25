Dünya
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 13:12 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Irak Pençe Harekatı