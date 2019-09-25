Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber