Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.

Bağdat'ın Kazımiye semtindeki patlamanın kaynağı henüz belirlenemedi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ne olduğu henüz tespit edilemeyen bir cismin kalabalık olan bölgede patladığı ifade edildi.

Patlamda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.