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Irak Meclisi yeni başkanını seçmek için toplandı

Irak Meclisi yeni başkan ve yardımcılarını seçmek amacıyla toplanırken, bazı gruplar oturumu terk etti.

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Irak Meclisi yeni başkanını seçmek için toplandı

Irak Meclisi'nde adaylar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Türkmen milletvekilleri oturumu terk etti.

Sünniler, 5 adayla yarışıyor

Meclis Başkanlığı seçiminde, Sünni Araplardan Muhammed Halbusi ve Usame en-Nuceyfi ile birlikte Talal el-Zavbaii, Raad Dahleki ve Ahmed Cuburi yarışıyor.

Meclis Birinci Yardımcısı'nın Sadr’ın Sairun Koalisyonu (Şii), ikinci yardımcısının da Kürt gruplardan seçilmesi bekleniyor.

Irak Meclisi'nin önceki dönemlerinde birinci yardımcı Kürtlerden ikinci yardımcı da Şii Araplardan seçilmişti.  

Kaynak: AA

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