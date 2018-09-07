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Irak, Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı'nı kapattı

Iraklı yetkililer Basra'daki protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Umm Kasr Limanı'nı kapattı.

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Irak, Basradaki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanını kapattı

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Etiketler: protesto, Irak, Basra
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