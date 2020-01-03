Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var03 Ocak 2020 Cuma 01:37 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 02:38
Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.
Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İki sivil aracın kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırı da 12 Irak ordusu askerinin de yaralandığı belirtildi. Havalimanı, yaşanan patlamaların ardından uçuşa kapatıldı.
Bölgede halen yoğun helikopter uçuşları olduğu, siren sesleri duyulduğu bildiriliyor.
Saldırıda Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü
Irak’ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.
Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
Kaynak: AA, TRT Haber