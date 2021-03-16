Facebook'a bağlı platformdan yapılan açıklamada, reşit olmayan kimselerin hesap açarken tespit edilebilmesi için yapay zeka teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada,"Biliyoruz ki, çoğu insan yaşı hakkında doğru söylese de gençler doğum tarihleri hakkında yalan söyleyebiliyor. Bunu durdurmak için daha fazlasını yapmak istiyoruz ancak çevrim içi olarak insanların yaşını doğrulamak karmaşık ve sektörümüzdeki çok sayıda kişinin uğraştığı bir şey." denildi.

Yaş tahmini yapılacak

Yaşa uygun yeni özelliklerin devreye sokulacağı belirtilen açıklamada, "Gençleri daha güvende tutmak için yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri geliştiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Makine öğrenimi teknolojisi sayesinde kullanıcıların yaşlarının tahmin edilebileceği belirtildi.

18 yaş altına mesajda kısıtlama

Ayrıca istenmeyen iletişimin engellenmesi adına, yetişkinlerin, kendilerini takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesini engelleyen yeni bir özellik de hayata geçirilecek.

Instagram, "potansiyel şüpheli davranışları" sergileyen yetişkinlerin gençlerle etkileşime girmesini daha zor hale getirmenin yollarını arıyor.