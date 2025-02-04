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Dünya
AA 04.02.2025 12:32

İnsan beyninde biriken plastik bileşen miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış gözlendi

Sağlıklı insan beyni örneklerinde gözlemlenen mikroplastik ve nanoplastik (MNP) bileşen miktarında, 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış görüldü.

İnsan beyninde biriken plastik bileşen miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış gözlendi

ABD'de New Mexico Üniversitesinden araştırmacılar, bazı insan dokularındaki MNP miktarını inceledi.

2016-2024 yıllarında karaciğer, böbrek ve beyin örneklerini inceleyen araştırmacılar, bu organlar arasında MNP oranındaki artışın en çok beyinde görüldüğünü kaydetti.

Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artış nedeniyle insan beynindeki MNP miktarının 8 yılda yüzde 50 arttığına dikkati çekti.

Karaciğer ve böbrekteki MNP bileşen miktarının benzer oranlarda olduğunu saptayan araştırmacılar, beyindeki plastiklerin "mikroskobik boyutlarda cam kırığı" şeklinde gözlemlendiğini belirtti.

Karaciğer ve böbreğe kıyasla 7 ila 30 kat daha fazla

Araştırmacılar, sağlıklı beyinlerdeki MNP birikiminin ise karaciğer ve böbreğe kıyasla 7 ila 30 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Öte yandan araştırmacılar, demans (bunama) hastalığı teşhisi konulan 12 beyni incelediklerinde, sağlıklı beyne kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla MNP birikimi gözlemlediklerini de ekledi.

Araştırmacılar, MNP'lerin nörolojik bozukluklarda veya insan sağlığı üzerinde doğrudan rolü olup olmadığını anlamak için daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Dergisi"nde yayımlandı.

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