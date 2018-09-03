İngiltere'den Myanmar'a Reuters muhabirilerini bırakma çağrısı

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Wa Lone ve Kyaw Soe Oo isimli 2 Reuters muhabirinin Myanmar'da Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunarak yedişer yıl hapis cezasına çarptırılmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Demokrasilerde gazeteciler mesleklerini korkusuzca ve çekinmeden yapma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu karar, Myanmar’da basın özgürlüğünün altını oymuştur." denildi.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field de yaptığı açıklamada, mahkum edilen gazetecilerin Arakan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili "değerli" haberlere imza attıklarını belirterek, "Bu Myanmar için kötü bir gün ama Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'ya özgürlük çağrısı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangan Mahkemesi, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapse mahkum etmişti.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Kaynak: AA