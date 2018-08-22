İngiltere'den AB'ye "Rusya'ya yaptırımları artırın" mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da katıldığı bir toplantıda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyayı daha tehlikeli hale getiriyor" dedi.

Bu yılın başında İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı kullanılarak gerçekleştirilen kimyasal saldırıya atıfta bulunan Hunt, 'AB'nin Rusya'yı uluslararası kurallara uymaya zorlamasını' istedi.

"AB'nin ABD ile omuz omuza dayanışması gerekiyor"

Rusya'nın Kırım politikasını da eleştiren Hunt, "Birleşik Krallık, müttefiklerinden Rusya'ya karşı yaptırımlarının daha kapsamlı hale getirmelerini ve ABD ile omuz omuza dayanışma sergilemelerini istiyor. Bu da Salisbury sokaklarından Kırım'ın kalbine varıncaya kadar sınırlar her nerede ve ne zaman ihlal edilirse edilsin buna karşı tek ağızdan tepki göstermek ve karşılık vermek gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya: İngiltere, AB ve ABD'ye politika dayatıyor

İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt'ın sözlerine cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Birleşik Krallık olduğundan fazla görünmeye çalışıyor, AB ve ABD'ye kendi düşmanca politikalarını dayatıyor" diye konuştu.

Öte yandan AB yetkilileri de bir açıklamada bulunarak, İngiltere'nin Rusya'ya uygulanmasını istediği yeni yaptırımlar hakkında kendilerine herhangi bir talep ulaşmadığını kaydetti.

İngiltere-Rusya krizi nasıl başladı?

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızı 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentindeki evlerinde "Noviçok" adlı sinir gazı kullanılmak suretiyle kimyasal saldırıya uğradı. Doğrudan Skripal ve kızını hedef alan suikast girişimi son yılların en büyük diplomatik skandalına yol açtı.

Bunu takiben Kremlin saldırıyla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Washington ise buna karşılık olarak Moskova'ya ulusal güvenlikle ilgili ürünler de dahil olmak üzere sert yaptırımlar uygulanması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Euronews