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İngiltere'de Türk sanatçının göçmen anıtına saldırı

Türk bir sanatçı tarafından hayatını kaybeden göçmen ve mülteciler için tasarlanan ve Liverpool Bienali’nde sergilenen The List (Liste) adlı anıt, 1 ayda 3 kez saldırıya uğradı.

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İngilterede Türk sanatçının göçmen anıtına saldırı

Saldırganlar, Türk sanatçı Banu Cennetoğlu tarafından yapılan eserin üzerine  büyük harflerle "Onlar sığınmacı değil işgalci" mesajı yazdı.

Hayatını kaybeden 34 bin 361 sığınmacının adı var

Liverpool’daki Great George Caddesi üzerinde yer alan ve 280 metrelik bir duvara yerleştirilen eserin üzerinde, 1993’ten bu güne Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden 34 bin 361 sığınmacının isim listesi yer alıyor.

"Yeni bir anıt kurulacak"

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Listeyi tahrip edenlerin beyinlerinin nefretle işgal edildiklerini" vurgulayarak, yeni bir anıtın kurulacağını ve onu korumak için gönüllülere ihtiyacı olacağını söyledi.

"İnsanlara uygulanan şiddetin yansıması"

Daha önce 28 Temmuz’da da kimliği belirsiz kişilerce kaldırılan eser yeniden hazırlanarak caddeye yerleştirilmişti. Ancak 12 Ağustos’ta yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak saldırıya uğramıştı.

Önceki saldırı için konuşan Cennetoğlu, eserin "sergilenmeye başladığından bu yana sistematik olarak şiddete uğradığını" ve saldırının "insanlara uygulanan şiddetin yansıması" olduğunu söylemişti.

Cennetoğlu, listeyi 2007 yılından bu yana sanatçı ve kuruluşların yardımlarıyla billboardlar, toplu taşıma araçları, gazeteler gibi farklı platformlarda kamuyla paylaştı. Bu kapsamda liste, Yunanistan, Bulgaristan, ABD, Almanya, İsviçre, İtalya ve Türkiye’de farklı şekillerde sergilendi.

Kaynak: TRT Haber, Euronews

Etiketler: Liverpool Bienali, liste, İngiltere, banu cennetoğlu, anıt
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