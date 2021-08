Sky News'taki habere göre, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi ve saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

"Herkesi sakin olmaya çağırıyorum"

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Patel, “Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.