İngiltere, Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük skandallarından biri ile çalkalanıyor.

Shrewsbury ve Telford Vakıf Hastane'sinde yapılan soruşturmada 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeklerin daha iyi bakımla hayatta kalabileceği tespit edildi.

94 çocuğun da önceden engellenmesi mümkün beyin hasarına uğradığı açıklandı.

Personal eksikliği trajik sonuçlara neden oluyor

Soruşturma sonuçları İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Büyük bir ihmal zincirinin ölümlere neden olduğu açıklandı.

Hastanelerin normal doğum tercihi, personal eksikliği ve yetersiz bakım koşullarının bu trajik sonuçlara neden olduğu belirtiliyor.

Sorumlular görevden uzaklaştırıldı



Başbakan Boris Johnson, her kadının güvenli doğum yapma hakkı olduğuna vurgu yaptı, ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise sorumlu çalışanların ya görevden uzaklaştırıldığını

ya da işten çıkarıldığını ifade etti. Üst düzey yöneticilerin de görevden alındığını duyurdu.