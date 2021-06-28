İngiltere'nin başkenti Londra'da alevler bir anda tren istasyonunun altındaki iş yerlerini sardı. Yükselen yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.

Elephant and Castle tren istasyonun hemen altındaki iş yerinde çıkan yangın hızla büyüdü.

Çevredekiler büyük panik yaşadı

Yanan bölgede meydana gelen patlamalar yürekleri ağza getirdi.

Bölgede yaşayan Gülhan Garip, "Patlama oldu, bayağı büyük bir patlama, arabaların yanmasıyla beraber o korkuyla telefonumu falan aldım kaçtım. Yani çok korktum, bayağı büyük bir patlama oldu" diyerek o anları anlattı.

Görgü tanıkları, patlamanın araç tamir dükkanlarında bulunan malzemelerden kaynaklandığını iddia ediyor.

Yangına en az 100 itfaiye görevlisi müdahale etti. Alevler saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

6 kişi yaralandı

Olayda 6 kişinin yaralandığı, sadece bir yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

6 araç ve bir telefon kulübesinin yandığı, bazı iş yerlerinin kullanılamaz duruma geldiği açıklandı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.