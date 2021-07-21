İngiltere'de ünlü bir kuyumcudan milyonlarca sterlin değerinde elmas çalındı.

73 yaşındaki Nicholas Wainwright, yatırım olarak yüksek değerli elmasları satın almakla ilgilendiğini iddia eden "Simon Glas" adlı İsrailli bir adamla tanıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra ise bu kez Monaco'da Glas'ın sözde iş ortağı, “Alexander” adlı bir Rus ile bir araya geldi.

Wainwright söz konusu kişilerle yedi elması satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

İddiaya göre olaya adı karışan bir diğer kişi olan Lulu Lakatos, Londra'nın merkezindeki kuyumcunun showroomuna bir gemolog (değerli taş bilimcisi) olarak gönderildi. Lakatos, elmasları inceleyerek değer biçiyormuş gibi yaptı.

Bu sırada kuyumcunun sahibi çalan telefona bakmak için odadan ayrıldı. Fırsatı değerlendiren Lakatos elmasların bulunduğu çantayı, içinde çakıl taşları bulunan benzeri bir çantayla değiştirdi ve kuyumcudan ayrıldı.

Kuyumcu çantayı açtığında 4,2 milyon sterlin değerinde elmas yerine sadece çakıl taşlarıyla karşılaştı.

Lakatos Fransa'da tutuklandı

Gemotolog gibi davranan 60 yaşındaki Lakatos Eylül ayında Fransa'da tutuklandı.

İddiaları reddeden Lakatos'un davası devam ederken Christophe Stankoviç ve Mickael Jovanoviç'in komplo kurarak hırsızlık yapmaktan zaten mahkum oldukları ortaya çıktı.

Elmasların değeri milyonlarca sterlin

Toplam değeri 4,2 milyon sterlin olan çalıntı mücevherler arasında, değeri 2,2 milyon sterlin üzerinde olan 20 karat kalp şeklinde bir elmas ve 1,1 milyon sterlin değerinde üç karat armut biçimli fantezi pembe elmas yer alıyor.



