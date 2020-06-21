Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

Sky News kanalının haberinde, saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bıçaklanan kişilerin daha fazla olabileceği değerlendiriliyor

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda, polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor.

Olay yerine ambulans helikopter de sevk edildi.

Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu iddia edildi

Yerel haber ajansı Press Association ve Sky News kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında yaşanan saldırının terör eylemi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyuran polis, saldırının sebebine ilişkin olarak henüz açıklama yapmadı.

Boris Johnson'dan saldırıya ilişkin açıklama

Saldırıda kaç kişinin yaralandığına dair resmi bir açıklama da yapılmazken, bölgedeki bir hastane 2 yaralının tedavi altına alındığını duyurdu. Telegraph gazetesi ise 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını iddia etti.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Saldırının ırkçılık karşıtı gösteriler sona erdikten birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi. Gösteriyi düzenleyenlerden Nieema Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının protestocular dağıldıktan sonra meydana geldiğini ifade etti.