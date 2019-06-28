Muhafazakar Parti'nin 22 Temmuz'da seçilecek yeni lideri, aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Adaylar halef ve selef dışişleri bakanları Boris Johnson ile Jeremy Hunt.

Vaatler arasında en önemli başlık Brexit

Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi iki isim arasından seçim yapacak. Seçim günü yaklaştıkça vaatler de ardı ardına geliyor. Sağlık, eğitim ve göçmen yasası gibi konular masada olsa da en önemli başlık Brexit.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihi olan 31 Ekim’i işaret etti.

O tarihte her ne olursa olsun Avrupa Birliği’den çıkılacağını belirtti.

Rakibi, mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise Brexit müzakerelerine devam edeceğini söylüyor.

Avrupa Birliği 31 Ekim’den sonra müzakerelere kapıyı kapattığını açıkladı.

Bu durumda Hunt'ın bu vaadini nasıl gerçekleştireceği konusunda muhafazakar parti üyelerini ikna etmesi gerekiyor.

Anketlerde Johnson önde

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim, eski bakan Boris Johnson.

Ancak İngiltere’deki seçimlerde daha önce anketlerde önde çıkmayan ancak Başbakan olan isimler de bulunuyor.

Siyasi analistler David Cameron ve John Major’ı buna örnek gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber

