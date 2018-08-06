İngiltere Ticaret Bakanı Fox, AB'yi Brexit sürecini zorlaştırmakla suçluyor

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Sunday Times gazetesine konuştu. Fox, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden, gelecekteki ilişkiler konusunda bir anlaşmaya varmadan ayrılması olasılığının yüzde 40'a yüzde 60 olduğunu söyledi.

Fox, AB Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, İngiltere Chequers tarafından sunulan teklifi, "biz bunu daha önce hiç yapmadık" şeklinde basitce reddettiğini söyledi.

Fox, "AB Komisyonu'nun inatçılığı, uzlaşmazlığı bizi anlaşma olmamasına doğru itiyor. Sabit kurallarla belirlenen yaklaşımını sürdürmeyi, halkın ekonomik çıkarları önüne koyup koymamanın kararını AB verecek" diye konuştu.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: BBC