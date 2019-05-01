İngiltere Başbakanı Theresa May, Savunma Bakanı Williamson'u 'Huawei'e bilgi sızdırmak' suçundan görevden aldı.
Williamson'dan boşalan Savunma Bakanlığı görevine ise Penny Mordaunt atandı.
Kaynak: Reuters
İngiltere Başbakanı Theresa May, Huawei sızıntısının ardından Savunma Bakanı Gavin Wiliamson'u görevinden aldı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Savunma Bakanı Williamson'u 'Huawei'e bilgi sızdırmak' suçundan görevden aldı.
Williamson'dan boşalan Savunma Bakanlığı görevine ise Penny Mordaunt atandı.
Kaynak: Reuters