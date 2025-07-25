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Dünya
AA 25.07.2025 19:41

İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'i Gazze'deki ablukayı derhal kaldırmaya çağırdı

İngiltere, Fransa ve Almanya, Gazze’de sivillere temel insani yardımın gecikmeden ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak İsrail’e ablukayı ve yardım kısıtlamalarını derhal kaldırma çağrısı yaptı; acil ateşkes ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'i Gazze'deki ablukayı derhal kaldırmaya çağırdı
[Fotograf: AA]

İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, Gazze’deki sivil halka temel insani yardımların gecikme olmadan ulaştırılması gerektiğini belirterek, “Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze’ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

İngiliz, Fransız ve Alman liderler, Batı Şeria ve Gazze’deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

“Gazze’deki savaşın bitme zamanı geldi”

Açıklamada, “Gazze’deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı ve tüm esirlerin salıverilmesi talep edildi.

Gazze’deki halkın sıkıntılarına son vermek ve esirlerin ailelerinin yüreklerini ferahlatmak için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek yol olduğu vurgulanan açıklamada, “Hamas’ın silah bırakması ve Gazze’nin geleceğinde rol almaması zorunludur. ABD, Katar ve Mısır’ın yürüttüğü diplomatik çabalara desteğimizi yineliyoruz.” denildi.

“İnsani felaket yaşanıyor”

Gazze’de bir insani felaket yaşandığına işaret edilerek, “Su ve yiyecek gibi sivil halkın en temel ihtiyaçlarının hiçbir gecikme olmadan sağlanması gerekiyor. Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze’ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz.” ifadeleri tekrarlandı.

“İsrail egemenliği dayatmasına karşıyız”

“İşgal altındaki Filistin topraklarındaki bir İsrail egemenliği dayatmasına kesinlikle karşıyız.” uyarısına yer verilen açıklamada, ilhak tehditleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm hedefini baltaladığı vurgulandı.

E3 liderleri, Gazze’de geçiş yönetimi, güvenlik düzenlemeleri ve insani yardımların ulaştırılması gibi konularda özel ve güvenilir bir plan geliştirmek için BM dahil uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Bu planın, iki devletli çözüme giden önemli bir adım olarak İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas’ın görevden alınmasıyla birlikte gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

E3 liderleri, İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir ateşkes ve siyasi süreci desteklemek için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını da bildirdi.

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