Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, ülkeyi sarsan suikast girişiminin ardından TRT World’e konuştu. Suikast girişimini önceden öngördüğünü söyledi.

Psikolojik olarak daha kararlı hissettiğini söyleyen İmran Han, "Bir şeyler olmasını bekliyordum. Bana karşı bir suikast planı olduğunu ilk kez 4 ay önce 4 kişinin suikast girişiminde bulunmasıyla tahmin etmiştim. İlk önce bu tertibe maruz kaldım, arkasından da bu ikinci suikast girişimi geldi" dedi.

İmran Han, olayların kendisine karşı kurgulanan bir planın parçası olduğuna işaret etti. Bir ajans tarafından kutsal değerlere sanki hakaret ediyormuş gibi göründüğü bir videonun hükümet yanlısı bir gazeteci tarafından alındığını belirtti.

Eski başbakan videonun devlet televizyonunda yayınlamasının ardından hedef haline getirilmeye çalışıldığını kaydetti. Han, suikast girişimini düzenleyenlerin birden fazla olduğu iddiasını da tekrarladı.

"Pakistan için tek çıkış yolu var"

İmran Han, ülkede bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri bekleyip beklemeyeceği sorusuna ise “Pakistan’ın iyiliği için tek bir çıkış yolu var” şeklinde cevap verdi, seçimi işaret etti:

“Ülkede ekonomi 6 aydır kötü durumda. İş dünyasının güveni kaydoldu. Büyüme oranı, ihracat düştü. Bunların tümü belgeli. Tüm bunların arkasında siyasi belirsizlik yatıyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Ekonomik istikrar olmadan siyasi istikrarı sağlayamazsınız. Siyasi istikrar da yalnızca seçimle sağlanır”

TRT World’de yayınlanan Newsmaker programının sunucusu Andrea Sanke kapanışta İmran Han’a Türkçe geçmiş olsun dileklerini iletti.