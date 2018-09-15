İki Rus ajanlık suçlamasıyla Hollanda'dan sınır dışı edildi

İsviçre'de kimyasal ve biyolojik silahları inceleyen bir laboratuvara müdahale edeceği öne sürülen 2 Rus vatandaşı, 3 ülkenin istihbarat kurumlarının ortak çalışmasıyla yakalanarak sınır dışı edildi.

İsviçre İstihbarat Dairesi (NDB) tarafından cuma günü yapılan yapılan bir açıklamada Hollanda ve İngiliz istihbaratı ile birlikte yapılan çalışmayla kimyasal Noviçok zehri üzerinde testler yapan bir İsviçre laboratuvarına Rus ajanlarının müdahalesinin önlendiği duyuruldu.

Üç ülke istihbaratından ajanların birlikte çalıştığı operasyon Hollanda'da son buldu ve Rus ajanı olduklarından şüphelenilen iki kişi sınır dışı edildi.

Hollanda ve İsviçre basınında yer alan haberlere göre şüpheliler Bren yakınlarındaki Spiez laboratuvarına doğru gidiyordu. Laboratuvarda İngiltere'de yaşanan Skripal olayında kullanılan Noviçok dahil farklı kimyasal ve biyolojik silahlar inceleniyor.

Şüphelilerin Hollanda'nın Lahey şehrinde gözaltına alındığı ve oradan da sınır dışı edildiği bildirildi.

Rusya: İddialar absürt

İsviçre'deki Rus büyükelçiliğinden ise iddialarla ilgili yalanlama geldi ve resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür yanlış bilgileri en basit şekliyle absürt buluyoruz. Bu gibi girişimler anti-Rusya atmosferi yaratmaktan başka bir amaç taşımamaktadır."

İsviçre hükümetine ait olan laboratuvarın yakın zaman önce de siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Euronews, Reuters