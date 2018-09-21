İdlib'de silahsız bölge kararı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temaslarda bulundu.

Lavrov, Saraybosna’daki ziyareti sırasında Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye için tehdit olduğunu söyledi.

Rus ve Türk orduları anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı, “Suriye’nin toprak bütünlüğü için en büyük tehdidin Amerika Birleşik Devletleri’nin destek verdiği Fırat’ın doğusundaki bölge olduğunu ifade etti.

Lavrov ayrıca, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber