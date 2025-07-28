İbadet için kilisede toplananlara saldırı: En az 38 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Komanda'da isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından kiliseye düzenlenen saldırıda can kaybı arttı.

Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiğini açıklayarak, saldırıda 15 kişinin yaralandığını ve hala haber alınamayan kişiler olduğunu ifade etti.

2019 yılında terör örgütü DAEŞ'e bağlılık yemini eden ve eski Ugandalı isyancılardan oluşan ADF, Komanda kasabasında ibadet için toplanan cemaatin bulunduğu bir Katolik kilisesine baskın düzenledi.

Saldırı, Uganda sınırındaki Ituri bölgesinde aylarca süren sükunetin ardından gerçekleşti. ADF'nin son büyük saldırısı Şubat ayında Mambasa bölgesinde 23 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Irumu bölgesindeki Komanda kasabası, Tshopo, Kuzey Kivu ve Maniema olmak üzere diğer üç eyaleti birbirine bağlayan bir ticaret merkezi.

ADF, aslen çoğunluğu Müslüman olan Ugandalı isyancılardan oluşan bir grup. Ugandalı ordunun Kongo silahlı kuvvetleriyle birlikte bölgeye konuşlandırılmasına rağmen, ADF binlerce sivili öldürdü ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda yağma ve cinayetleri artırdı.