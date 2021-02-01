Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin temel ihtiyaç malzemelerinin bölgelere girişi karşılığında Yemenlilerden ücret aldığını savundu.

İnsani krizden koalisyon güçleri sorumlu

Husi, koalisyonun, petrol türevlerine el koyduğunu, Birleşmiş Milletler'in giriş izinlerini reddettiğini, petrolü ve serveti yağmaladığını, yerel para birimine de zarar verdiğini öne sürdü.

Ülkedeki ekonomik ve insani krizden koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu söyleyen Husi, bu konuda bilgi toplanması için bir ekip kurulması çağrısı yaptı.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri suçlamaları reddediyor

Husiler, koalisyon güçlerini, Yemen'i abluka altına almak, gıda maddelerinin ve insani yardımların ülkeye ulaşımını aksatmak, yakıt taşıyan gemilere el koymak ve Hudeyde Limanı'na girişlerine engel olmakla suçluyor. Koalisyon güçleri ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.