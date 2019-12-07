Dünya
Hollanda'da Türk lokantasında patlama07 Aralık 2019 Cumartesi 23:17 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:36
Hollanda'nın Coevorden kentinde meydana gelen patlama sonucu bir Türk'e ait lokantanın bulunduğu bina çöktü.
Hollanda'da yerel güvenlik yetkilileri, Coevorden kentindeki Ali Baba Lokantası'nda yaşanan patlama sonucu 2 katlı binanın çöktüğünü açıkladı.
Patlamadan kurtarılan 1 kişi ile saatlerce enkaz altında mahsur kalan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların "endişe verici durumda" olduğu belirtildi. Patlamanın neden yaşandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: türk lokantası patlama Hollanda