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Dünya
Reuters 31.07.2023 09:18

Hollanda kıyılarında yanan araba taşıyıcı gemi nakliye yolundan çekiliyor

Hollanda Su İdaresi Rijkswaterstaat ve medyanın yaptığı açıklamaya göre, Hollanda kıyılarında yanan bir araba gemisi, gemiyi kurtarmaya yönelik zorlu bir operasyonun parçası olarak nakliye yollarından uzakta yeni bir yere çekiliyor.

Rijkswaterstaat yaptığı açıklamada, geminin Hollanda adaları Ameland ve Schiermonnikoog'un 16 km kuzeyindeki bir konuma çekileceğini söyledi.

Kurul, çekme operasyonunun Pazar günü başladığını ve yangın çıktığı sırada Almanya'dan Mısır'a gitmekte olan geminin geçici varış noktasına ne zaman varacağının bilinmediğini belirterek, bunun hava koşullarına, duman oluşumuna taşıyıcı akıntı ve gelgite bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. 

Yeni arabaları taşıyan Panama tescilli Fremantle Otoyolunda çıkan yangın, bir Hintli mürettebat üyesinin ölümüne ve alevlerden kaçmak için denize atlayan yedi kişinin yaralanmasına neden oldu.

Geminin sahibi Japon Shoei Kisen, 21 kişilik mürettebatın tamamının Hintli olduğunu söyledi.

Bir Rijkswaterstaat sözcüsü, ANP Hollanda basın ajansına, geçici konumda geminin nakliye yollarından daha uzakta ve rüzgarın biraz dışında olacağını söyledi.

Sözcü, yer değiştirmenin zorlu kurtarma operasyonunda bir ara adım olduğunu söyledi.

Gemi kiralama şirketi "K" Line Cuma günü gemide 3 bin 783 araç olduğunu söyledi.

Şirket, otomobil markaları hakkında herhangi bir şey söylemeyi reddetti.

EV lityum-iyon piller, normal bir ateşin iki katı enerjiyle yanar ve denizcilik yetkilileri ve sigortacılar, sektörün risklere ayak uyduramadığını söylüyor.

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