Bu yıl Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 65. Eurovision Şarkı Yarışması pandeminin ortasında olsa da heyecanını kaybetmedi.

18-22 Mayıs’ta seyircili olarak gerçekleştirilecek yarışma için şehre gelenlerin sayısı arttı.

Rotterdam'a seyahat eden delegasyonlar, enfeksiyon riskini azaltmak için alınan katı önlemlere uyuyor.

65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlemek isteyen binlerce seyircinin kostümlü provalara, iki yarı final ve 22 Mayıs'taki büyük finallere katılmak için bir dizi testten geçmesi gerekecek.

Eurovision Şarkı Yarışması düzenleme komitesinin verdiği bilgiye göre 6 prova, 2 yarı final ve final yarışması olmak üzere 9 gösterinin tamamına normal kapasitenin yarısı olan yaklaşık 3 bin 500 seyirci alınacak.

