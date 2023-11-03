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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 16:26

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Filistin ile omuz omuzayız. Aksa Tufanının bölgesel meselelerle ilgisi yok" dedi. Nasrallah, İsrail'in rehineleri geri alabilmesi için müzakere yolunu gösterdi.

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir

Lübnan merkezli Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın bu konuda takınacağı tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

7 Ekim'in İsrail'de depreme neden olduğunu öne süren Nasrallah, rehineler konusuna da değindi, İsrailli rehinelerin yalnızca müzakere yoluyla geri alınabileceğini vurguladı.

Nasrallah, konuşmasında şunları kaydetti;

Filistin ile omuz omuzayız. Aksa Tufanının bölgesel meselelerle ilgisi yok. Aksa savaşı birden fazla cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda yapılan bir savaş. Sokaklara çıkıp gösterilerle tepkinizi gösterin. Arap ülkelerine ve İslam ülkelerine sesleniyorum. Biz bu yola baş koyduk. Filistin için dayanışma içindeyiz. Irak ve Yemen'e bu savaşa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ne Birleşmiş Milletler ne Birleşmiş Milletler Genel Konseyi, ne Avrupa Birliği ne de Arap ligi Filistinliler için hiç bir şey yapmadı. Bu siyanist rejim ve onun Washington'daki uzantıları için bir şeyler yapılmalı.

Aksa Tufanı, Kassam Tugayları tarafından yapıldı. Bu operasyonun kararı Filistinliler tarafından verildi ve operasyon tamamen onlar tarafından yapıldı. Operasyon herkes tarafından gizlendi.  

İsrail'in bir ay boyunca tek bir başarı ortaya koyamadığını savunan Nasrallah İsrail'in şimdi yaptığı en büyük hatalardan birinin de  ulaşamayacağı hedefler koymak olduğunu belirtti.

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