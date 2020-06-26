Haber Giriş: Kaynak: The Guardian
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısının 107'ye yükseldiği açıklandı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Bihar eyaletinin çeşitli kesimlerine yıldırım düştüğünü belirtti.
Ölü sayısı 107'ye yükselirken, Pal, yaralanan 10 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade etti.
Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Etiketler: yıldırım ölü sayısı hindistanSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:38
Son Haberler
- 09:49
- 09:54
- 09:45
- 09:57
- 09:50
Sıradaki Haber
ABD 2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz