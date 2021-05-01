Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 06:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da yangın faciası: 15 koronavirüs hastası öldü
[Fotoğraf: AP]
Hindistan'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüsle mücadelede çok zor günler geçiren Hindistan'da salgına yakalananların tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı.
Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki bir hastanenin zemin katında başlayan yangın, kısa sürede bütün binayı sardı.
Yangında 15 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 50 hasta ise hastane çalışanları ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
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