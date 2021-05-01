Koronavirüsle mücadelede çok zor günler geçiren Hindistan'da salgına yakalananların tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı.

Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki bir hastanenin zemin katında başlayan yangın, kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangında 15 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 50 hasta ise hastane çalışanları ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

