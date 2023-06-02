Hindistan'da tren kazası: 171 ölü

AP’ye göre, Demiryolu Bakanlığı Sözcüsü Amitabh Sharma, çarpışma sonrası trenlerden birinin 10 ila 12 vagonunun raydan çıktığını, karşı yönden gelen bir başka yolcu treninin de düşen vagonlara çarptığını belirtti.

İkisi yolcu 1’i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada, ölü sayısı 171'e yükselirken 800'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan yolcu trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

"Kazadan etkilenenlere gereken destek verilmeye çalışılacak"

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 75 ambulans ve 500'den fazla polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.